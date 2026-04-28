Mobilità, Casillo: “La Consulta segna un cambio di passo”

“Ascolto e confronto per costruire le scelte della Regione”

Oltre 120 associazioni e comitati al primo incontro sulle politiche dei trasporti

Si è insediata la nuova Consulta Regionale della Mobilità, organismo voluto dalla Giunta regionale della Campania per rilanciare il dialogo permanente tra istituzioni, territori, associazioni, sindacati e utenti sui temi del trasporto pubblico e della mobilità.

La Consulta nasce per trasformare il confronto in un metodo di lavoro. All’incontro, ospitato presso l’auditorium della Regione Campania, hanno preso parte amministrazioni locali, sigle sindacali e oltre 120 delegati tra associazioni di categoria e comitati.

Un momento di ascolto e partecipazione che segna l’avvio di un percorso fondato sul dialogo continuo, sull’approfondimento delle criticità e sulla valorizzazione delle buone pratiche.

“Questo sarà il nostro obiettivo, per dare vista ad un organismo non simbolico, ma ad uno spazio operativo dove raccogliere istanze, individuare priorità e migliorare il sistema della mobilità campana, puntando sempre di più sull’intermodalità” – ha dichiarato Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti.

“Ringrazio il presidente Fico per aver sostenuto la riattivazione di questo importante organismo. Sappiamo che la pubblica amministrazione opera entro vincoli economici e normativi, ma questo non può essere un elemento limitante. La Consulta avrà il compito di definire priorità e favorire scelte trasparenti, condivise e orientate ai bisogni reali dei cittadini” – ha proseguito il vicepresidente della Regione Campania.

Nel corso dell’incontro sono emersi diversi temi che saranno approfonditi attraverso tavoli specifici, tra cui logistica, mobilità ciclistica, trasporto non di linea, accessibilità alle infrastrutture e intermodalità. Il tutto proseguirà attraverso incontri periodici e strumenti digitali dedicati alla raccolta di proposte e segnalazioni, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra Regione e territori e costruire politiche della mobilità sempre più condivise.

“Per noi il trasporto rappresenta una priorità. Insieme al presidente Fico abbiamo difeso risorse fondamentali e rafforzato gli investimenti regionali. La sfida è dare risposte concrete, partendo anche dalle esigenze quotidiane segnalate dai cittadini”– ha concluso Casillo.