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Mobilità del futuro, Pilat: incntro su tema centrale
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Mobilità del futuro, Pilat: incntro su tema centrale

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Primo appuntamento per gli AskaTalks

Roma, 10 lug. (askanews) – L’Italia, per la sua posizione strategica nel Mediterraneo e la sua complessa conformazione geografica, non può prescindere da una logistica moderna, sostenibile e interconnessa. Muovere il futuro significa ridisegnare i flussi delle merci e delle persone attraverso una reale integrazione tra infrastrutture fisiche, innovazione digitale e nuovi vettori energetici. In questo scenario, la transizione ecologica ed economica del Paese non può basarsi esclusivamente sulla spesa pubblica, ma passa inevitabilmente dalla capacità del tessuto privato di investire in soluzioni infrastrutturali ad alto valore tecnologico ed erogate in logica di servizio.Se ne è parlato in occasione dell’evento “Muovere il futuro: infrastrutture, nuovi carburanti, logistica integrata”, primo degli appuntamenti Aska Talks promosso da Pilat & Partners. Momento di incontro tra stakeholder e istituzioni in un dibattito aperto sui temi centrali del sistema paese. Nel video il commento di Riccardo Pilat, Ceo e Founder.

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