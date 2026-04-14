Mobilità intelligente, Pirillo (Sielte): “Reti digitali integrate per città più efficienti e sostenibili”

ROMA – Le infrastrutture digitali sono un fattore abilitante essenziale per costruire un ecosistema di mobilità urbana sempre più connesso, interoperabile e sostenibile. È questo il contributo portato oggi da Luca Pirillo, Sales Manager Public Sector di Sielte alla tavola rotonda “Città intelligenti e trasporti intermodali: verso un ecosistema di mobilità connesso e green”, organizzata da Task Force Italia.

Nel corso dell’incontro, dedicato alle strategie per rendere più efficienti gli spostamenti urbani attraverso infrastrutture intelligenti, servizi sostenibili, sistemi digitali unificati e applicazioni di intelligenza artificiale, Pirillo ha sottolineato la centralità di un approccio integrato, capace di accompagnare i progetti lungo tutta la filiera: dalla progettazione e realizzazione delle reti fino all’integrazione e all’interoperabilità delle diverse piattaforme tecnologiche. “Infrastrutture digitali resilienti, interoperabilità tra sistemi e capacità di governare la complessità sono oggi condizioni indispensabili per lo sviluppo concreto delle smart city” ha spiegato. “La mobilità intelligente – ha poi aggiunto – richiede un approccio end-to-end, che unisca competenze infrastrutturali, tecnologiche e di sistema”.

Nel suo intervento, Pirillo ha inoltre sottolineato come una delle principali sfide riguardi la necessità di far dialogare tecnologie e standard differenti, semplificare i processi amministrativi per consentire una più efficace integrazione nei contesti urbani complessi tra infrastruttura fisica e componente digitale. Un percorso che apre la strada anche allo sviluppo di modelli evoluti di gestione urbana, come il digital twin, per monitorare, simulare e ottimizzare in tempo reale i flussi della città.

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