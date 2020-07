Cosa hanno pensato in Waze per rispondere alle esigenze del post Covid-19? A due iniziative gratuite, una pagina Web dedicata e il programma Waze for Cities,Cosa hanno pensato in Waze per rispondere alle esigenze del post Covid-19? A due iniziative gratuite, una pagina Web dedicata e il programma Waze for Cities, continua a leggere sul sito di riferimento