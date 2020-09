Mobilità sostenibile, un benefit da pagare

I voucher per la mobilità sostenibile erogati ai dipendenti, pubblici o privati, sono tassabili come un qualunque altro fringe benefit se si supera nel complesso la soglia di esenzione (quella ordinaria è di 258,23 euro) per il periodo di imposta d riferimento.

Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello n.

293 del 31 agosto 2020, secondo l’Agenzia delle Entrate, gli incentivi aziendali erogati in relazione al tragitto casa lavoro concorrono interamente a formare il reddito del lavoratore.

La domanda era stata sottoposta da una città metropolitana capofila di un gruppo di Comuni aderenti al progetto “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casascuola e casa-lavoro di cui al Decreto Ministeriale 20 luglio 2016,

