Mobilità sostenibile, Zenti: presto a Roma oltre 2000 bike box

Dichiarazione video del Project Manager VDP S.R.L

Roma, 22 lug. (askanews) – “Siamo orgogliosi, come VDP, di aver collaborato al progetto di Bike Parking per Roma Servizi per la Mobilità. Un progetto innovativo di mobilità sostenibile per integrare l’utilizzo della propria bicicletta con quello della metropolitana. Si mette a disposizione dell’utente che si reca alla stazione della metro con la propria bicicletta un parcheggio sicuro, prenotabile in anticipo grazie all’utilizzo di un APP scaricabile sul cellulare. Si tratta quindi di un Bike Box ad uso esclusivo in cui è possibile collocare la propria bicicletta, proteggendola quindi da eventuali furti o atti vandalici. Al momento il sistema di Bike Parking è attivo in circa 15 stazioni della metro. Il progetto nel suo complesso prevederà l’installazione di oltre 2.000 Bike Box dislocati in circa 40 stazioni della metropolitana di Roma. Ci auguriamo che questo sia soltanto uno dei primi passi verso lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile della nostra città”.Lo dichiara l’Ing. Alessandro Zenti, Project Manager della VDP S.R.L