BOLOGNA (ITALPRESS) – Trasporto pubblico gratuito per i giovani fino a 14 anni di età in Emilia Romagna. La novità, che prenderà il via da settembre, sarà poi estesa dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 anche ai ragazzi della fascia di età 14-19 anni. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti dell’Emilia Romagna, Andrea Corsini, durante il question time in Assemblea legislativa. “L’avvio immediato – aggiunge Corsini – rappresenta un primo, importante passo avanti nell’aiuto delle famiglie e nell’incentivazione dell’uso dei mezzi pubblici. E in un anno arriveremo a coprire anche la fascia d’età 14-19 anni, rispettando un impegno che abbiamo inserito nel programma di mandato della Giunta 2020-2025”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Mobilità, trasporti gratis in Emilia Romagna per gli under 14 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento