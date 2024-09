Moda, a Parigi per Dior la donna è atletica, moderna e amazzone

Una collezione giocata su asimmetrie e bianco/nero

Parigi, 25 set. (askanews) – A Parigi, davanti a un pubblico di star, tra cui le cantanti Rosalia e Aya Nakamura, le attrici Anna Taylor Joy, Rosamund Pike e Jennifer Garner, la direttrice di Vogue Anna Wintour e il giocatore di pallacanestro Tony Parker, è andata in scena la sfilata Dior che ha presentato una collezione atletica, pensando ancora gli atleti olimpici, moderna e tecnologica, tutta in bianco e nero.Al centro la figura dell’amazzone, omaggio all’omonimo abito disegnato da Christian Dior nel ’51 e figura mitologica della donna di potere. In passerella si sono visti abiti, camicette e top monospalla, asimmetrie e abbigliamento sportivo con maglie, bomber da motociclista e pantaloni da paracadutista.La direttrice artistica delle linee femminili, Maria Grazia Chiuri, ha dichiarato di voler “riassumere il significato del capo, come se ogni modello potesse parlare da solo e rivelare il lavoro che c’è dietro la costruzione di ogni pezzo”.