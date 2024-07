moda,-associazione-‘le-mani-di-napoli’-in-audizione-al-senato:-“artigianato-di-alta-gamma-leva-economica-e-sociale-per-i-giovani.-ecco-le-nostre-proposte”

ROMA – Questa mattina al Senato, nel corso della seduta della commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, sono state udite alcune realtà italiane dell’Artigianato di alta gamma. Tra di esse, l’Associazione Le mani di Napoli.

“NAPOLI, DOVE LO STILE È PARTE INTEGRANTE DELL’ANIMO CITTADINO”

“Napoli è una città che, più di altre, ha con l’artigianato artistico un rapporto viscerale – ha detto il vice presidente dell’associazione, Damiano Annunziato – dove lo stile è quasi una componente integrante dell’animo cittadino. È un settore che sul territorio ha una potenzialità sociale importante in termini di impiego di risorse umane e di impatto economico”.

Il riferimento è non solo al campo della sartoria, che rappresenta l’anima originaria dell’associazione, ma a tutte quelle realtà con le quali si sta lavorando in sinergia, che producono artigianato di alta gamma, identitario di Napoli e della Campania.

“San Gregorio Armeno e le sue botteghe, San Leucio con le sue sete, ceramiche di Vietri e di Capodimonte, solo per citare alcuni esempi, sono realtà diverse che vivono dinamiche simili – ha spiegato Annunziato- a partire dal tema della formazione, se si vuol salvaguardare l’artigianato.

IL MANCATO RICAMBIO GENERAZIONALE

“Nel nostro Paese invece un pericolo importante arriva dal mancato ricambio generazionale. L’artigianato è una professione da cui per molti anni i giovani hanno cercato di tenersi alla larga, spaventati da prospettive salariali mediocri – ha aggiunto Annunziato – . Oggi invece può dare vita a percorsi professionali ricchi sia dal punto di vista economico che sociale, e rappresentare una importante leva contro la dispersione scolastica. Non a caso, l’associazione ‘Le Mani di Napoli’ sta già lavorando alla realizzazione dell’Academy della moda della Federico Secondo II, entrando ufficialmente nel comitato scientifico. Si tratta della prima accademia in Italia istituita da un ente pubblico, col fine di proiettare nel mondo contemporaneo l’antica tradizione della moda partenopea. Sarebbe opportuno che tale percorso fosse esteso anche livello nazionale, presso le scuole di primo grado o dedicando programmi all’alto artigianato”.

LA DISTINZIONE TRA ARTIGIANO E ARTIGIANO DI ALTA GAMMA

Dall’audizione é emersa inoltre la necessità di lavorare per una distinzione tra artigiano e artigiano di alta gamma e per una definizione chiara dell’artigianato di alta gamma che consentirebbe, come naturale passaggio successivo, l’istituzione di un tavolo dell’artigianato di alta gamma a livello nazionale. “L’istituzione di un Tavolo ad hoc la cui funzione – sia consultiva per quanto riguarda la messa a fuoco dei problemi legali, fiscali, previdenziali, finanziari e contrattuali, che propositiva per la partecipazione a fiere, eventi e azioni mediatiche e di promozione di un settore a elevatissimo ritorno d’immagine e non certo trascurabile anche sulla bilancia dei pagamenti – consentirebbe anche al legislatore di preservare, da un lato, le logiche e il lavoro che svolgono le diverse sigle che tutelano sul piano nazionale l’artigianato, ma anche di evitare che – come accade oggi – l’artigianato di alta gamma venga assorbito e fagocitato dalle logiche dei grandi numeri e dal mondo confindustriale”.

“Noi pensiamo che sia tempo di mettere a fuoco l’interesse del Paese alla produzione ed esportazione di grandi prodotti, non solo di grandi numeri, visto il peso che l’artigianato di alta gamma ha nell’esportazione del made in Italy nel mondo”, ha concluso Annunziato.

