moda,-cna:-a-tavolo-mimit-del-6-agosto-attendiamo-impegni-concreti

“La crisi del settore si va aggravando”

“Attendiamo impegni e misure concrete al Tavolo della moda del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 6 agosto. La crisi del settore moda si è aggravata e non è più tempo di pacche sulle spalle o promesse generiche”. Lo ha dichiarato il presidente nazionale di CNA Dario Costantini a margine della iniziativa della Confederazione “Transizione 5.0”.

“Il settore della moda è uno dei pilastri del Made in Italy e, per il bene del Paese, non possiamo non rispondere alla grave crisi che colpisce questo comparto” – ha sottolineato il presidente di CNA.

“Molte imprese valuteranno se riaprire o meno dopo le feste – ha aggiunto. Secondo la nostra ricerca, più della metà delle aziende del settore moda ha subito un calo dei ricavi, e una su cinque ha subito un calo superiore al 20%. La crisi è diffusa, ma nella pelletteria oltre il 60% delle imprese segnala un calo delle vendite”.

Il presidente di CNA ha sottolineato che il settore della moda non ha beneficiato di misure speciali in passato, ma la difficile situazione richiede misure urgenti e strutturali.

Nello specifico, la CNA ha già presentato una serie di richieste, tra cui la sospensione per un anno dei versamenti contributivi e fiscali, la Cig in deroga per tutte le tipologie di imprese e l’esenzione dalle quote di partecipazione all’evento Ice Agenzia fino al prossimo luglio.

Ciro Di Pietro

