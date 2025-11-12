moda,-il-gruppo-basicnet-rileva-il-marchio-woolrich-per-90-mln

Roma, 12 nov. (askanews) – Il gruppo BasicNet, che detiene i marchi Kappa, Robe di Kappa, K-Way, Superga, Sebago e Briko, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione del marchio Woolrich dal fondo di investimento L-Gam per un controvalore di 90 milioni di euro.

Fondata nel 1830 da John Rich in Pennsylvania, Woolrich è uno dei più antichi produttori americani di tessuti in lana e abbigliamento outdoor. Era nata per offrire capi resistenti e funzionali a cacciatori, taglialegna e operai delle ferrovie, riporta un comunicato, proteggendoli dai rigidi inverni del Nord-Est degli Stati Uniti, per poi diventare un brand iconico.

I mercati di riferimento di Woolrich – in particolare Italia ed Europa – coincidono con quelli in cui BasicNet ha costruito una presenza solida, si legge, creando le condizioni ideali per il rilancio del brand.

L’operazione prevede l’acquisizione tramite una società interamente controllata da BasicNet, dei diritti sul marchio Woolrich per l’Europa e del 100% di Woolrich Europe S.p.A., società che ne cura la distribuzione e il retail, il cui fatturato per l’esercizio 2025 si attesterà intorno ai 90 milioni di euro, per un Enterprise Value complessivo di 90 milioni di euro.

Parte del corrispettivo, aggiunge il comunicato, pari a 40 milioni di euro, sarà corrisposto per 12 milioni di euro tramite il trasferimento di 1.200.000 azioni ordinarie BasicNet al valore di 10 euro cadauna. In aggiunta, la parte venditrice potrà ricevere un eventuale corrispettivo differito variabile al raggiungimento di determinati livelli di risultato e di fatturato alla fine del triennio 2026-2028.