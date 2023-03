Moda, Made in Italy, vino e amicizia all’Atelier Molayem di Milano

Tante proposte nel segno dell’artigianalità e della sostenibilità

Milano, 20 mar. (askanews) – Quattro amiche unite dalla passione per lo stile e il Made in Italy. Il 27 marzo l’appuntamento è dalle 9 alle 18 allo showroom di Atelier Molayem in via Matteo Bandello 5 a Milano per una giornata dedicata all’amicizia e alla creatività. Sarà l’occasione per conoscerci meglio e gustare un calice – Venturini Baldini- o un caffè con dei deliziosi finger food dolci e salati.

Ad accogliervi ci saranno la designer di gioielli Stella di Atelier Molayem, la stilista Sara di Ps Milano, la regina delle borse in rafia Francesca Gatti e l’imprenditrice del vino bio Julia di Venturini Baldini.

«Crediamo nel Made in Italy e nella forza delle donne», dice Stella Molayem, creatrice del marchio di gioielli che unisce luce, colore ed equilibrio delle forme. Il colore è al centro dei suoi gioielli, e ogni pietra – rara e vintage – simboleggia un valore, dal rosso passione al rosa rinascita. Il tutto declinato anche nella linea Kids. Ps Milano unisce la passione per il Giappone ai tessuti vintage unici italiani nelle sue linee Kimono, mentre Gatti Milano

Gatti Milano sposa l’antica arte dell’intreccio nelle sue collezioni uniche di panieri in midollino e rafia. Infine, i vini di Venturini Baldini conquistano con i sapori unici e le produzioni interamente biologiche certificate.

Comun denominatore: l’artigianalità e la sostenibilità.

