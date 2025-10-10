moda,-urso:-italia-unica-fabbrica-del-lusso-in-occidente

Predisposta misura a tutela imprese italiane che certifica filiere

“Oggi, l’Italia rappresenta l’unica fabbrica in Occidente in grado di offrire una produzione di alta classe, essendo l’unica a possedere una propria catena produttiva nel campo della moda, delle calzature e dell’abbigliamento”.

Queste sono le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un’intervista a Radio Anch’io su Rai Radio 1.

“Anche i grandi brand francesi ora producono in Italia poiché solo noi siamo riusciti a mantenere una rete di piccole e micro imprese, realtà artigianali che necessitano di una maggiore tutela”.

Urso ha poi sottolineato che: la strategia che abbiamo messo in atto consente ai marchi di certificare la loro catena produttiva e comporta che sempre più le imprese italiane realizzino i prodotti, mentre quelle cinesi saranno sempre meno coinvolte, dato che dovranno dimostrare di conformarsi alle normative ambientali e ai contratti nazionali, tutelando quindi i diritti dei lavoratori.

Ciro Di Pietro