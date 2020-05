Con la pubblicazione dei dettagli tecnici, molti dei dubbi sull’app Immuni sembrano chiariti. Molti, non tutti. Perché se è vero che anche tra le voci più critiche c’è chi ha abbassato i toni, riconoscendo al ministero dell’Innovazione sufficiente trasparenza in questa fase, restano le perplessità del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) che nella sua relazione ha evidenziato dubbi di natura procedurale e giuridica.

Cosa è cambiato? Giovedì Luca Ferrari, uno dei fondatori di Bending Spoons, la società scelta dal ministero per la creazione dell’app di Contact tracing, ha pubblicato su Github le specifiche tecniche dell’applicazione.

Modello aperto e decentralizzato: Immuni prova a convincere gli scettici

