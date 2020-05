Ok della giunta. Il modulo per la domanda sul sito del Comune. Nella memoria dell’assessore Cafarotti la concessione di maggiori spazi all’aperto, fino al 35% in più

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Modello bar per le librerie Raggi: sì ai tavoli in strada proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento