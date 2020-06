Modena apripista per La Festa nazionale dell’Unità 

AGI – Sarà Modena a fare da apripista per le feste dell’Unità 2020 pensate come “diverse e nuove” dopo l’emergenza coronavirus: torna infatti da venerdì 12 giugno a domenica 5 luglio la festa dei Circoli cittadini del Pd a Ponte Alto, interrotta dal lockdown in febbraio. Sarà in funzione il venerdì e il sabato sera e la domenica a mezzogiorno con modalità specifiche, nel rispetto dei protocolli nazionali e regionali di sicurezza. Parte dell’incasso sarà destinato al Fondo di solidarietà del Comune di Modena, in aiuto di coloro che si trovano in stato di bisogno per effetto dell’emergenza sanitaria. E’

