modena-custodisce-un-segreto-millenario:-l’arte-dell’aceto-che-sfida-il-tempo-moderno

Tradizione di 2000 anni resiste nell’era digitale attraverso una associazione con 800 famiglie custodi

Nelle soffitte di Modena si consuma una battaglia silenziosa contro la fretta del mondo contemporaneo. Mentre l’industria alimentare accelera i processi produttivi per soddisfare mercati globali sempre più esigenti, centinaia di famiglie modenesi continuano a praticare un’arte che richiede almeno 25 anni di pazienza per produrre poche gocce di quello che viene chiamato ‘oro nero’. Si tratta dell’Aceto Balsamico Tradizionale, un prodotto che rappresenta l’antitesi della logica industriale moderna.

La Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale, che nel 2026 raggiungerà il traguardo dei 60 anni di attività, rappresenta oggi l’ultimo baluardo di questa resistenza culturale. Con oltre 800 soci e la gestione di 26 Acetaie Comunali distribuite nella provincia, l’organizzazione guidata dal Gran Maestro Maurizio Fini protegge un sapere antico dalle pressioni di un mondo che privilegia velocità e quantità.

‘In Consorteria diffondiamo cultura, sapere, cura e tempo. Abbiamo scelto di preservare la tradizione di un prodotto realizzato con un solo ingrediente: il mosto cotto delle uve modenesi, che necessita però di passione e pazienza per diventare l’eccellenza che tanto amiamo’, spiega Fini. La sfida principale che affronta questa comunità è mantenere viva una tradizione che va contro ogni logica commerciale contemporanea.

La produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale segue rituali che affondano le radici in oltre duemila anni di storia. ‘L’Aceto Balsamico Tradizionale si produce in soffitta, lontano dalla cantina del vino’, racconta Fini. ‘Nelle case dei modenesi, l’acetaia non è solo un luogo: è un gesto d’amore che attraversa le generazioni. Quando nasce un figlio, o una figlia, si avvierà una batteria dove verrà impresso il suo nome’.

Questa pratica familiare rappresenta una forma di investimento emotivo, un ponte fra le generazioni che sfida ogni logica finanziaria moderna. L’aceto cresce e matura insieme ai bambini, anno dopo anno, goccia dopo goccia, in un processo che non ammette accelerazioni. ‘Abbiamo un codice morale che ci impedisce di velocizzare la lavorazione, adottando metodologie scorrette’, prosegue Fini, adottiamo la pazienza come stile di vita.

La saggezza di questa resistenza trova le sue radici in documenti storici che testimoniano l’importanza della lentezza nel processo produttivo. Nel manoscritto del 1862 lasciato dal nobiluomo Francesco Aggazzotti, oltre alle tecniche per produrre Aceto Balsamico, si trova un monito che suona profetico: ‘sonvi infine non poche ricette e metodi per abbreviare un sì lungo processo, coi quali ottienesi il concentramento, il colorito e la densità e l’aroma artificiale con droghe, ma il minor dispendio e briga và sempre a scapito della qualità’.

Le origini di questa tradizione risalgono all’epoca romana, quando i nostri antenati cuocevano il mosto per aumentare il grado alcolico del vino. ‘Quando il vino, naturalmente, inacidiva, i Romani vi aggiungevano miele o mosto cotto per mitigarne l’asprezza. Già Apicio, nelle sue ricette, asseriva che il mosto cotto proveniente da Mutina diventava migliore se dimenticato per uno o più anni nelle botti di legno’, spiega il Gran Maestro.

Oggi la Consorteria si trova a dover trasmettere questo sapere a una nuova generazione che vive nell’era della velocità digitale. Sorprendentemente, molti giovani si avvicinano a questa tradizione. ‘Molti giovani si iscrivono ai nostri corsi per non disperdere l’eredità morale del nonno o della nonna che ha lasciato loro una batteria. Un gesto d’amore e di continuità’, osserva Fini.

Per preservare e diffondere questa cultura, nel 2002 è nato il Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, in collaborazione con il Comune di Spilamberto. Oggi fa parte del Sistema Museale Nazionale e accoglie visitatori da tutto il mondo, attratti da quello che viene definito un ‘mito’. ‘Entrando in acetaia, quella che noi chiamiamo la Cattedrale dell’Aceto, si viene avvolti da profumi e da sentori di buono, da profumi di “pulito”, competente passione e amore’, descrive Fini.

Il paradosso del mercato moderno emerge chiaramente quando si considera il successo dell’Aceto Balsamico di Modena IGP, che ha conquistato i mercati mondiali con prodotti attuali e molto smart. Sebbene si tratti di un prodotto diverso dal Tradizionale, ha avuto il merito di accendere l’interesse globale verso questa cultura, verso il territorio e verso l’identità balsamica che pervade i Modenesi.

‘Se potessimo dovremmo indicare in etichetta non solo l’unico ingrediente che lo compone, il mosto cotto sapientemente invecchiato almeno per 25 anni, ma dovremmo indicare anche gli altri due indispensabili ingredienti: il tempo e la passione che ci mettiamo per farlo con amore’, sottolinea Fini.

La Consorteria ha recentemente promosso la candidatura dell’arte e del “saper fare” dell’Aceto Balsamico Tradizionale a patrimonio culturale immateriale dell’umanità UNESCO. Questa iniziativa mira a dare voce internazionale a una tradizione che rappresenta l’identità profonda di un territorio capace di coniugare la velocità dei bolidi Ferrari con la lentezza proverbiale del Balsamico, incarnando una personalità molteplice tipica dei Modenesi, “dolci e bruschi” come un eccellentissimo Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.