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Modena, Mattarella e Meloni visitano feriti in ospedale

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All’equipe medica: grazie per quanto fate

Modena, 17 mag. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnati dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti e dal governatore dell’Emilia Romagna Michele De Pascale, hanno fatto visita ai feriti ricoverati presso l’ospedale di Modena. Il Capo dello Stato e la premier si sono trattenuti per circa 20 minuti. “Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica ma anche abitualmente. Siamo consapevoli di ciò che fate ogni giorno” ha detto il presidente della Repubblica all’equipe di medici che ha in cura i feriti del tragico investimento di ieri nella cittadina emiliana. “Siete seguiti in questo caso particolarmente con attenzione e riconoscenza da tutti i nostri concittadini”, ha aggiunto Mattarella parlando con i medici di Modena che hanno in cura le vittime dell’investimento.

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