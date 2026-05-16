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Modena, Meloni: “Responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Modena, Meloni: “Responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni”

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(Adnkronos) – ”Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo. Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell’ordine per il loro intervento”. Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha aggiunto: ”Ho sentito il Sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l’evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni”.  

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al sindaco di Modena Massimo Mezzetti per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città . Il capo dello Stato ha chiesto al primo cittadino di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole, si apprende da fonti del Quirinale. 

”Salim El Koudri. Questo il nome del criminale “di seconda generazione” che oggi a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti innocenti. Fermato da coraggiosi cittadini nonostante avesse un coltello, è stato arrestato. Non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame”, scrive sui social Matteo Salvini. 

“In attesa di ulteriori informazioni da parte delle Forze dell’Ordine, una cosa è certa: in troppe città italiane l’integrazione delle cosiddette ‘seconde generazioni’ è fallita. Altro che ‘ius soli’ o cittadinanze facili, bisogna proseguire con ancora più determinazione sulla strada di permessi di soggiorno revocabili in caso di reati gravi. Certe persone non sono assolutamente integrabili, inutile che per motivi ideologici qualcuno neghi la drammatica evidenza”, afferma una nota della Lega. 

“Sono drammatiche le notizie e le immagini provenienti da Modena dove un uomo alla guida di un’automobile ha falciato a forte velocità una decina di persone a piedi e poi ne ha accoltellata un’altra prima di essere fermato da alcuni passanti. Siamo di fronte a un’azione di brutale violenza e che nella dinamica ricorda tristemente molti episodi simili avvenuti in Europa. A nome mio personale e del Senato della Repubblica rivolgo affettuosa vicinanza alla comunità di Modena, sinceri ringraziamenti a quei cittadini che con grande coraggio hanno fermato l’aggressore e i migliori auguri di pronta guarigione ai numerosi feriti”, dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica. 

“Da Modena giungono notizie drammatiche; la nostra piena e totale vicinanza va alle persone ferite, alcune in condizioni molto gravi, e alle loro famiglie. Così come siamo vicini a tutta la comunità modenese e grati ai soccorritori e al personale sanitario per il delicato lavoro di queste ore. Gratitudine che esprimiamo, inoltre, alle forze dell’ordine e a quei cittadini che coraggiosamente hanno inseguito e fermato il responsabile di quello che dalle prime informazioni pare un atto volontario di violenza inaudita”., dice Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. 

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