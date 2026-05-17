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Modena, Mezzetti: grazie ai 4 cittadini che hanno bloccato investitore
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Modena, Mezzetti: grazie ai 4 cittadini che hanno bloccato investitore

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Due sono stranieri. Simbolo della città che non si piega

Modena, 17 mag. (askanews) – “Dei quattro cittadini che sono intervenuti e hanno assicurato immediatamente l’uomo, due sono stranieri. Poi nei secondi successivi sono intervenuti altri cittadini, anch’essi stranieri, che operano commercialmente proprio in quell’area”. Lo ha sottolineato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti nel punto stampa serale in Prefettura.”Hanno dimostrato una lucidità, una prontezza di riflessi e un coraggio che vanno assolutamente riconosciuti”, ha proseguito il sindaco. “Sono anche il simbolo di una comunità che sa, anche in un momento così drammatico, reagire e unirsi”.Mezzetti ha rivolto la solidarietà alle vittime e ai familiari, tutti informati nel frattempo, e si è fatto portavoce dei ringraziamenti arrivati dal presidente della Repubblica, dalla presidente del Consiglio e dal ministro dell’Interno.”Questa è una città che non si piega di fronte a nessun atto, anche se grave come questo”, ha concluso il sindaco. “Come sempre sapremo reagire con massima lucidità, fermezza e razionalità. Nelle prossime ore vedremo cosa dovesse ulteriormente emergere dagli interrogatori e dalle indagini”.

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