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Modena, uno dei feriti: “Ho visto persone catapultate in aria”
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Modena, uno dei feriti: “Ho visto persone catapultate in aria”

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(Adnkronos) – “Ho visto le persone saltare in aria”. E’ il racconto di una delle persone rimaste ferite ieri a Modena, dove Salim el Koudri si è lanciato con l’auto sulla folla. A raccontare quanto vissuto da Ermanno, chef di 60 anni tra i feriti meno gravi dell’incidente avvenuto sabato pomeriggio e ora ricoverato all’ospedale di Baggiovara dove sono attesi in visita il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, è la sorella.  

“Mio fratello è stato investito dall’auto, è stato tra i primi a essere falciato. Ricorda tutto, è stato catapultato in aria e ha visto le persone ‘saltare’”- racconta la donna, preoccupata. L’uomo ha riportato micro fratture alla testa, gli dovranno rifare la tac, per ora “ha male dappertutto”, ma non è tra i feriti in pericolo di vita. 

“Ero passato un minuto prima…quell’auto andava fortissimo a cento all’ora. Poveri feriti…chissà se fossi passato un attimo dopo”. A parlare all’Adnkronos è un uomo che ieri pomeriggio come tanti modenesi attraversava via Emilia, zona a traffico limitato, a pochi passi dal salotto buono della città. Una strada stretta dove l’auto guidata dal 31enne ha falciato sette persone, ferendone 4 in modo grave. Stamattina il testimone oculare è di nuovo davanti alla vetrina dove è finita la corsa della macchina e dove il 31enne è stato bloccato da quattro cittadini. “Non so spiegarmi come ha fatto, sono stati pochi secondi… non ha mai frenato”. 

“Ero a 20 metri. Qualche decina di passi. E tenevo mia figlia per mano. Quelle persone ferite potevamo essere noi. Non ci sono parole, solo rabbia. Il primo pensiero a quella donna travolta in pieno. Il secondo alle persone ferite e il terzo a quei 4 cittadini che, con un coraggio sempre più raro a questo mondo, hanno fermato l’aggressore”, ha scritto su Facebook la consigliera regionale dell’Emilia Romagna, Annalisa Arletti. “Solidarietà alle famiglie e una preghiera per i feriti gravi che lottano tra la vita e la morte – conclude – È un episodio che sconvolge una comunità intera”. 

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