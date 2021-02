Moderna inizia i test clinici del vaccino contro la variante sudafricana

AGI – È pronto il candidato vaccino Moderna studiato specificamente per essere efficace anche contro la variante sudafricana. Il vaccino, mRNA-1273.351, è stato consegnato al National Institutes of Health (NIH) americano per lo studio clinico. Lo annuncia la stessa azienda, spiegando che contro le varianti più preoccupanti sono allo studio diverse strategie: fare una dose di richiamo usando il vaccino specifico che entra ora in fase di trial clinici, oppure utilizzarne un altro, un ibrido tra il vaccino Moderna “tradizionale” e quello contro la variante sudafricana, o ancora somministrare una terza dose del vaccino originario. Ma si valuterà anche la possibilità di somministrare il vaccino contro la variante o quello ibrido come prima dose.

