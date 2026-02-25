mercoledì, 25 Febbraio , 26
Modi alla Knesset: “India al fianco di Israele, nel dolore 7 Ottobre”
Video News

Il premier indiano, in visita, esprime condoglianze a nome suo popolo

Gerusalemme, 25 feb. (askanews) – Intervenendo alla Knesset, il Parlamento israeliano, il primo ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato che il suo Paese “è fermamente e con piena convinzione al fianco di Israele” dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.”Porto con me le più sentite condoglianze del popolo indiano per ogni vita persa e per ogni famiglia il cui mondo è stato distrutto dal barbaro attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre”, ha dichiarato Modi alla Knesset.Il primo ministro indiano è arrivato mercoledì in Israele per una visita di due giorni volta ad approfondire i legami con un partner chiave nel campo del commercio e della difesa, un viaggio che ha suscitato molte critiche in patria.

