Modric e quella promessa fatta al Milan: il futuro del centrocampista del Real Madrid

Il sogno Luka Modric potrebbe non realizzarsi mai. È questa la sensazione che filtra in casa Milan dopo l’addio di Zvonimir Boban, che durante la sua esperienza da dirigente aveva allacciato ottimi contatti con l’entourage del centrocampista croato. Senza Zvone, la dirigenza rossonera non ha proseguito i dialoghi circa l’imminente futuro del classe ’85, il quale vestirà per un altro anno la maglia del Real Madrid per liberarsi a parametro zero il 30 giugno 2021. A complicare un’eventuale… continua a leggere sul sito di riferimento