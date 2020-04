Modugno: “Azmoun monitorato dal Napoli, le strategie dipenderanno dal rinnovo di Mertens”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE DI MODUGNO

“Azmoun? E’ un giocatore che comincia ad avere numeri importanti, per caratteristiche e profilo è sicuramente monitorato e seguito dal Napoli. Strategie in attacco dipendono anche da una situazione relativa a Mertens, per Gattuso è un centravanti di grandissima qualità, dovesse definire il rinnovo Mertens a quel punto si potrebbero fare delle scelte, se Mertens non rinnova allora si aprirebbe un buco che solo Petagna non potrebbe riempire. In una situazione realistica, viene Petagna e rinnova Mertens, devi prendere un attaccante che mi risulta di gamba e che a campo aperto può esprimere tutta la forza. Il ventaglio dei nomi è ampio, ma questi sono profili che il Napoli sta seguendo”.

