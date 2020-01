Modugno: “Contro la Lazio ci vuole una squadra corta, intensa e stretta. Ci sarà qualche accorgimento tattico”

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle ultime novità di formazione del Napoli in vista del match delle 18.00 di quest’oggi contro la Lazio.

LE PAROLE

“Il Napoli ha bisogno di applicazione, spirito di sacrificio e forse anche qualche accorgimento tattico per la sfida con la Lazio, che ha giocatori con grande qualità e ottima visione di gioco. Sanno come strappare, come andare in verticale, come far male tra le linee. Ci vuole squadra corta, stretta e intensa. Gattuso è al Napoli da un mese esatto, che sembra tanto ma è poco, meno di un ritiro estivo. Quest’ambiente positivo che si respira deve essere confermato e certificato dai risultati”.

