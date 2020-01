Modugno: “E’ necessario fare punti contro la Lazio. Per Manolas sarà come un derby”

Il giornalista Francesco Modugno ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.

Contro l’Inter il Napoli è stato sfortunato negli episodi, qualche prestazione dei singoli al di sotto delle aspettative, ma gli azzurri potevano fare risultato. Pazienza, adesso bisognerà andare a fare punti a Roma. E’ una necessità. Per Manolas sarà come un derby. Inzaghi è un allenatore che vive la gara in maniera particolare, ma quella di sabato non sarà per lui diversa dalle altre. Immobile anche è micidiale, ma ripeto il Napoli non deve pensare a queste cose ma solo a fare risultato. Possibile rivedere Di Lorenzo con Manolas in difesa e Hysaj sulla fascia. Luperto è l’altra possibilità.