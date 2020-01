Modugno: “Gattuso ha chiesto di pranzare tutti insieme. Hanno le facce di chi stenta a ritrovarsi”

Il giornalista Francesco Modugno, ha rilasciato le ultime notizie captare da Castel Volturno: dalla richiesta di Gattuso all’aria che si respira

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione di Radio Goal:

C’è un’aria piuttosto malinconia a Castel Volturno. Il momento è seriamente critico e duro per i calciatori. Il tecnico Gennaro Gattuso ha chiesto alla squadra di restare a pranzo. Poi il gruppo andrà in campo, ad allenarsi, dopo aver pranzato. Per quanto riguarda i ragazzi, hanno le facce di chi stenta a ritrovarsi. Stanno cercando dentro sé stessi una serie di motivazioni che fino a queste momento non sono riusciti a trovare