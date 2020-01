Modugno: “Ho visto Allan lasciare Castel Volturno per esami strutturali all’anca”

Allan | Sono numerosi i casi aperti in casa del Napoli. Casi resi ancora più spinosi dopo gli ultimi risultati maturati in campionato con le sconfitte contro l’Inter, la Lazio e la Fiorentina negli ultimi tre match di Serie A. Casi che non devono influenzare i prossimi impegni soprattutto quelli in Coppa Italia ancora contro la compagine dei biancocelesti. Una situazione che può mettere a repentaglio il futuro di questa squadra. Proprio su tale argomento che di è soffermato Francesco Modugno, giornalista Sky, in occasione di un intervento ai microfoni di Canale8 nel programma, condotto da Silver Mele, ‘Ne parliamo il lunedì’.

Le parole di Modugno

“L’emotività del momento porta ad analisi di pancia. Ci sono dei modelli che sono sostenibili ma anche compatibili a certe realtà. Si viene da 10 anni di buoni risultati, nei quali con continuità ha giocato le coppe europee e quando è andata male, è arrivato terzo. Ha venduto meno delle altre, ma è una società che ha avuto la forza e soprattutto il coraggio di rifiutare offerte che altri avrebbero accettato. La prova di forza Di De Laurentiis era anche una risposta all’addio di Sarri. Se a metà stagione rifai la preparazione e poi accusi la fatica perchè lavori due ore al giorno, allora tutto diventa più difficile.

Esclusione di Allan? Oggi ha fatto degli esami strutturali per un risentimento all’anca e posso dire di averlo visto lasciare il centro tecnico di Castel Volturno per andare a fare gli esami nella clinica vicino di cui si serve il Napoli. L’anno di Allan è brutto, poi aggiungi l’uscita dal campo dell’altra sera e si possono capire i problemi”.

