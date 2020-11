Modugno: “Insigne provato dalla morte di Maradona. Ieri faceva fatica a rispondere”

Il Napoli è sceso in campo contro il Rijeka in Europa League nella serata di ieri. La squadra di Gennaro Gattuso è scesa in campo il lutto al braccio ed una maglia omaggio per Maradona. Un modo per ricordare un campione che ha raggiunto importanti traguardi proprio con la maglia dei partenopei. Prima del fischio di inizio del match, il capitano Lorenzo Insigne ha omaggiato Maradona all’esterno dello Stadio San Paolo.

Maradona, la commozione di Insigne

Il giornalista per Sky, Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Questi ha parlato proprio della reazione di Insigne alla notizia della scomparsa di Maradona:

“Ieri la scossa emotiva per il Napoli è stata forte. L’ultima volta di Diego al San Paolo è stata nel 2014 quando entrò allo Stadio San Paolo durante l’intervallo ed il Napoli segnò due goal in tre minuti. C’è qualcosa tra Maradona e Napoli che supera la normalità. Ho visto lo sguardo smarrito di Insigne ieri ed ho fatto molta fatica ad intervistarlo. Anche lui faceva fatica a rispondere. Si è abbracciato con Starace fuori al San Paolo dopo aver portato la corona di fiori a Diego”.

