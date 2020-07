Modugno: “Lozano via da Napoli? Solo in prestito, ma dipende da lui”

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del futuro di Lozano. Queste le sue parole.

Modugno su Lozano

“Gli va riconosciuta la capacità di reagire dopo un momento molto complicato. Da un punto di vista delle caratteristiche, non è il profilo tipico per il calcio di Gattuso. Ci sono altre otto partite e può provare a meritarsi una riconferma. Si tratta di un acquisto di quasi 50 milioni, se lo vendi oggi fai una minusvalenza. Quindi a venderlo non puoi venderlo, puoi darlo più che altro in prestito, ma andrebbe trovata la soluzione giusta. Questo Lozano mette il dubbio, quello di prima non ne metteva. Quindi molto dipenderà da lui”.