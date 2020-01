Modugno: “Mertens non sta benissimo, potrebbe non essere convocato! Anche Koulibaly out”

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli per riferire le ultime di formazione in vista di Napoli-Inter, soprattutto per quanto riguarda gli infortunati.

LE PAROLE

“Per Koulibaly ci sono stati un po’ di progressi ma è difficilissimo vederlo in campo. Non so se nelle idee di Gattuso possa esserci anche Di Lorenzo centrale con Hysaj a destra ma al momento ipotizzo la coppia centrale Manolas-Luperto. Mertens? Non sta benissimo, non so se verrà convocato. Non è in grado, al momento, di dare un contributo importante”.

