Modugno: “Napoli a lavoro sui rinnovi. Ottimismo per Zielinski e Fabian”

Sono numerosi i rinnovi in casa del Napoli che tengono sulle spine la società. Ma che soprattutto tengono impegnati il ds dei partenopei, Cristiano Giuntoli. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista di Sky, Francesco Modugno ha fatto il punto della situazione.

NAPOLI, LE ULTIME SUL MERCATO IN ENTRATA

Napoli, il punto sui rinnovi

“Piotr Zielinski è il più vicino a firmare il rinnovo. Formalmente c’è qualcosa da sistemare ma penso si vada verso un adeguamento dell’ingaggio. Prevista una clausola che toccherà quasi i 100 milioni di euro visti i grandi estimatori come il Liverpool. C’è un discorso iniziato anche con Di Lorenzo, Mario Rui e Maksimovic. Hysaj resta la pista più complicata mentre il discorso è più ampio per Fabian. Il Napoli ha tutte le intenzioni di tenerselo stretto. Callejon verso il ritorno in Spagna. Gattuso? Vanno approfonditi i contatti con il suo entourage”.

