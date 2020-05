Modugno rivela: “Napoli in dubbio per gli allenamenti di gruppo”

Dopo le prime due settimane di allenamenti individuali e facoltativi, da lunedì torna la possibilità di allenarsi a squadre. Un modo per non farsi trovare impreparati in occasione della possibile ripresa del campionato. Tutte le compagini potranno tornare a lavorare insieme ma il via libera potrebbe non bastare. Secondo quanto riferisce Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, gli allenamenti in gruppo per il Napoli potrebbero cominciare più tardi.

Allenamenti Napoli, la verità

“Ci avviciniamo sempre di più alla luce in fondo a questo tunnel che abbiamo cominciato a percorrere due mesi fa quando c’era il buio più totale. La macchina del calcio si sta mettendo concretamente a lavoro. Per troppo tempo è rimasta vittima della follia ed adesso c’è la sensazione che ci si muova qualcosa per permettere la ripresa. Da lunedì si comincerà con gli allenamenti di gruppo, ma ho molti dubbi sulla possibilità che questo accada anche al Napoli per questioni di tempo. Ma l’intenzione dei calciatori e dello staff è quella di ricominciare, hanno una gran voglia di tornare”.

