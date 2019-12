Modugno rivela: “Oggi Gattuso ha voluto pranzare insieme a tutti i calciatori del Napoli”. I dettagli

Oggi il Napoli è ritornato a Castel Volturno, dopo le vacanze di Natale, per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida contro l’Inter, in programma al San Paolo. Francesco Modugno, collega di SKY, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il resoconto di quanto accaduto nella sessione pomeridiana al Centro Tecnico.

Di seguito le dichiarazioni del giornalista: “Per Koulibaly, Maksimovic e Luperto le condizioni sono da monitorare. I calciatori sono tutti arrivati. Hanno pranzato insieme con Gattuso, che li ha voluti tutti insieme prima dell’allenamento”.

In effetti, Koulibaly ha svolto terapie, mentre Luperto insieme a Mertens non ha lavorato interamente col gruppo. Entrambi hanno svolto anche una tabella personalizzata. Il serbo, invece, è stato con il resto della squadra.

Modugno sul calciomercato del Napoli

“Il Napoli spera di pagare intorno ai 20 mln di euro il cartellino di Lobotka. Tutte le volontà sembrano coincidere. Il Napoli vuole il calciatore, che a sua volta ha dato disponibilità per il trasferimento in maglia azzurra. Anche il Celta Vigo è consapevole del fatto che può concludersi una buona operazione col club di De Laurentiis. Negli ultimi due anni lo slovacco ha fatto bene ma non benissimo, vedremo. Dopo le volontà, sarà necessario far coincidere i numeri dell’affare.”

