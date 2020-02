Modugno: “Trattenere Koulibaly sarà difficile, col Cagliari Mertens più avanti di Milik”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

LE PAROLE DI MODUGNO

“Koulibaly potrebbe essere ancora più tentato, sarà difficile da respingere un suo addio. Questo è il motivo per cui il Napoli si è fiondato su Pezzella. L’argentino è un buon giocatore, affidabile e di grande esperienza. Per Kumbulla il Napoli sa che si scatenerà un’asta e quindi ha provato ad anticiparsi trattandolo nel mercato di gennaio senza riuscire però a chiudere l’accordo col giocatore”.

Sulla formazione: “Penso di aver capito che per Koulibaly non dovrebbero esserci grandi possibilità di essere in campo, penso a Maksimovic e Manolas. Vediamo Allan sul quale penso qualche dubbio ci sia, davanti più Mertens che Milik. Mi pare che le parole di Gattuso dopo San Siro siano state molto chiare: Mertens ha la qualità, lega il gioco, vede la porta, del resto non si fanno 119 gol per caso”.

