Luciano Moggi, ex dirigente della ​Juventus, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, dicendo la sua sul provvedimento di adottare le porte chiuse per Juve-Inter (e non solo) a causa dell’emergenza Coronavirus. Non poteva mancare poi un commento su Lione-Juve di questa sera. Ecco le sue dichiarazioni.​ Juventus-Inter a porte chiuse, perde lo spettacolo. “In Italia enfatizziamo tutto. Guardate Calciopoli… un clamore esagerato, proprio come il Coronavirus. Siamo bravi perché in Italia…

L’articolo Moggi: “Coronavirus come Calciopoli: clamore e audience. Porte chiuse? Sì, ma per tutti” proviene da Notiziedi.

