Moggi: “Il Napoli è una seria candidata allo scudetto, ha tutto. Juve e Inter non al meglio”

L’ex dirigente di Juventus e Napoli, Luciano Moggi, ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni a Radio Crc su alcuni temi attuali in casa azzurra.

Le parole di Moggi

“Il Napoli è una seria candidata alla lotta per lo scudetto. Per me è la squadra che al momento ha più certezze. Juve e Inter, sulla carta le favorite, non sono riuscite ancora ad esprimere il loro potenziale. La Juve non ha trovato ancora una quadra vincente, mentre i nerazzurri dipendono troppo da Lukaku. Gattuso è stato un calciatore vincente e ha tutto per esserlo anche da allenatore. Ha la giusta mentalità, fa gruppo. E’ una certezza. Al Napoli serviva un attaccante che desse profondità alla manovra. Grazie ad Osimhen anche Lozano è diventato fulminante e ha fatto vedere le sue qualità. Per me il Napoli ha parecchie chance per vincere lo scudetto”.

