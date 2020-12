Moggi: “Il Napoli può lottare per lo scudetto ma gli serve un leader”

L’ex dirigente del Napoli e Juventus, Luciano Moggi, ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali in casa azzurra.

Le parole di Moggi

“Il Napoli ha una rosa importante, può essere da scudetto. Deve solo giocare e lavorare in personalità. Gli manca il calciatore condottiero alla Ibrahimovic. Il Napoli ha tanti calciatori buoni ma non ha leader, e su questo che bisogna lavorare per avere una squadra pronta a giocare per il titolo”.

