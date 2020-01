Moggi: “Napoli allo sbando, Gattuso ha fatto una rivelazione importante”

Il dirigente Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Napoli-Lazio, gara di scena stasera allo stadio San Paolo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“La Coppa Italia è la cosa a cui si può appigliare il Napoli. Vista la partita con la Fiorentina – afferma ai microfoni di Tmw Radio – è difficile che possa riuscirci. Mi sembra una squadra allo sbando e viste anche le dichiarazioni di Gattuso, siano su un ciglio dal quale devono venir fuori, ma non è facile. Dopo che i giocatori hanno fatto quello che hanno fatto, con il mancato ritiro. E’ un qualcosa che bisogna prevenire, non curare dopo. Le cure non fanno mai bene. Il Napoli è in crisi per questo ma anche per il cambio allenatore, con Gattuso che è venuto e gli è stata affidata una squadra adatta al suo gioco”.

Cosa succede al Napoli: il parere di Moggi



“Lo ha detto il tecnico che nello spogliatoio ci sono antipatie. Come uscire? E’ difficile, c’è da capire perché ci sono entrati in questa situazione. Non hanno ragionato su quello che poteva accadere, presi dalla crisi di risultati. Sembra una squadra allo sbando, senza idee. Sembra che i giocatori camminino sul campo”.

