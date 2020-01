Moggi: “Porterei subito Kulusevski a Torino. Fossi la Juve offrirei al Parma un solo giocatore”

​Luciano Moggi, ex dirigente della ​Juventus, ha parlato a Radio Bianconera, dicendo la sua sul 2020 che attende la Vecchia Signora ma ha parlato anche di mercato e dell’ingaggio già avvenuto di Dejan Kulusevski, ma lo svedese sarà a Torino solo a fine anno. Che anno sarà per la Juventus? “Alla luce di quello che abbiamo visto ieri non saprei, il primo tempo è stato apatico, poi nel secondo tempo quando si è sbloccata la partita per un errore della partita avversaria è andato tutto liscio…. continua a leggere sul sito di riferimento