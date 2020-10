Moggi rivela: “Gattuso mi disse che Bakayoko era il più utile al Milan”

Potrebbe presto arrivare l’occasione per Bakayoko di fare il suo esordio in campo con la maglia del Napoli. Il centrocampista ha preso parte ieri al primo allenamento con la maglia dei partenopei ma potrebbe scendere in campo già contro l’Atalanta. Anche perchè il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso lo conosce molto bene, dai tempi del Milan. A confermarlo è lo stesso Luciano Moggi che ha rivelato un retroscena su Bakayoko tramite i propri canali social.

Moggi, il retroscena su Bakayoko

L’attuale manager ha parlato tramite i propri social del caso Bakayoko arrivato al Napoli negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Moggi ha poi elencato le caratteristiche del giocatore che potrebbe aiutare i partenopei in modo decisivo in questo campionato:

“Gennaro Gattuso, quando era al Milan, mi disse che Bakayoko era il calciatore più utile che aveva. Non possiamo considerarlo un centrocampista vero e proprio. Il francese è un calciatore che si mette davanti alla difesa e rompe il gioco degli avversari. Il Napoli potrà dare fastidio a diverse squadre”.

