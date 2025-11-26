moldova,-ambasciatore-russo-accolto-a-ministero-esteri-con-un-drone

mercoledì, 26 Novembre , 25

Roma, 26 nov. (askanews) – Un drone contrassegnato con una Z, simbolo dell’operazione militare speciale della Russia in Ucraina, è stato depositato davanti al ministero degli Affari esteri della Moldova dove l’ambasciatore russo Oleg Ozerov si è recato per ricevere una protesta formale, all’indomani dell’incursione di diversi di questi apparecchi.

Il giorno precedente, il drone in questione era caduto in un villaggio nel nord-est della Moldova. Assalito dai media, Oleg Ozerov ha parlato di un complotto, poiché il drone è stato ritrovato sul tetto della casa senza aver causato danni. Secondo lui, l’incidente è solo uno dei “numerosi tentativi volti a danneggiare le relazioni bilaterali, che sono già al minimo storico”.

Sei droni hanno violato ieri lo spazio aereo moldavo, provocando l’evacuazione della località in cui è caduto il drone, secondo quanto riferito dal governo. Chisinau ha affermato di aver consegnato a Ozerov “una nota di protesta riguardante questo sorvolo illegale del tutto inaccettabile” e la “grave violazione della sua sovranità”.

