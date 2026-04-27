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Molestie sessuali su due pazienti a Bologna, Oss sospeso per un anno
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Molestie sessuali su due pazienti a Bologna, Oss sospeso per un anno

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BOLOGNA – È di un anno la durata della sospensione disposta dal gip di Bologna ed eseguita dalla Squadra mobile e dal commissariato di San Giovanni in Persiceto nei confronti di un operatore socio-sanitario, nato nel 1980 e incensurato, indagato per violenza sessuale ai danni di due pazienti, entrambe giovani donne. I due episodi di molestie contestati all’uomo sarebbero avvenuti lo scorso anno, a distanza di qualche mese, in due diverse strutture dell’Ausl di Bologna.

LE DUE DENUNCE

In particolare, il primo episodio fu denunciato a marzo 2025, anche pubblicamente, da una ragazza di 22 anni che dichiarò di essere stata molestata sessualmente dall’operatore socio-sanitario mentre era ricoverata all’Ospedale Maggiore. La giovane denunciò l’accaduto al posto di Polizia dell’Ospedale e venne attivato il Codice rosso. In quell’occasione, l’Ausl bolognese scrisse, in una nota, che “tutto il personale assistenziale e medico in servizio” aveva “fin da subito preso in carico la situazione per le opportune verifiche dei fatti”, aggiungendo di “aver concordato alcuni giorni di ferie con l’operatore coinvolto e di essersi immediatamente messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria”. Dopo quella denuncia, l’operatore venne trasferito a San Giovanni in Persiceto, ma dopo qualche mese i familiari di una paziente ricoverata proprio a San Giovanni in Persiceto hanno denunciato un episodio analogo a quello su cui già si stava indagando. Data la situazione, la Procura ha chiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare interdittiva della sospensione per un anno a carico dell’indagato.
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