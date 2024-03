Molise, Roberti: tra Governo Meloni e Regione grande collaborazione

L’accordo di sviluppo e coesione sarà un volano forte

Roma, 25 mar. (askanews) – “Ho vissuto questi mesi della mia legislatura sotto il segno di grande collaborazione interistituzionale. L’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Molise, grazie agli investimenti strategici, è il documento che darà al territorio un volano nei campi della ricerca e formazione con i nostri poli d’eccellenza come l’università del Molise, della tecnologia, dell’industria, dei servizi, con benefici in termini di competitività per il turismo”. Così il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, a Campobasso nel corso della cerimonia della firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione alla presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

“L’accordo prevede oltre 100 milioni di euro per i trasporti e la mobilità sul territorio, con importanti interventi per il miglioramento delle condizioni delle strade molisane. Considerevoli investimenti sono stati programmati sull’impiantistica sportiva. Non è mancata l’attenzione verso le fasce deboli della popolazione: abbiamo stanziato otto milioni di euro per realizzare, modernizzare e riqualificare gli edifici del ‘dopo di noi’, i centri diurni per anziani e per le persone con disabilità”, ha aggiunto il governatore.