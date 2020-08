Mollichelli: “Il Napoli ha tutto da guadagnare. Barcellona indiscutibile, servirà essere sfacciati”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto il giornalista Adolfo Mollichelli con la sua analisi su Barcellona-Napoli:

“È vero che il Napoli subisce gol, ma domani sarà importare fare un gol in più degli avversari. Non so come troveremo il Barcellona: se sarà arrabbiato per aver perduto la Liga oppure se quella botta in campionato si farà psicologicamente sentire. Il Napoli ha un vantaggio: ha tutto da guadagnare in questa sfida. La forza del Barcellona è indiscutibile e quindi il Napoli per forza di cose dovrà essere prudente.

I nostri piccoletti sono in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario e il Barcellona che in attacco è fortissimo, di gol nel prende a bizzeffe e bisogna essere un po’ sfrontati e sfacciati in gare del genere. Insigne è migliorato nei rientri difensivi per cui riesce a dare un aiuto incredibile al Napoli indietreggiando.”

