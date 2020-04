“Molte famiglie saranno esonerate dalle tasse universitarie”, dice Manfredi

È preoccupato Gaetano Manfredi, il ministro per la Ricerca e l’Università, e lo esprime in un’intervista a La Stampa nel corso della quale afferma che i suoi timori derivano “per le ricadute che la crisi economica potrebbe avere sulle iscrizioni all’università”. “Questa crisi – riflette – ci ha insegnato che abbiamo bisogno di più competenza, ricerca, scienza” quindi “il rischio di un calo di immatricolazioni sarebbe un pessimo segnale per la ripartenza del Paese”. Infatti, dopo la crisi del 2008 si registrò un calo del 20% delle iscrizioni alle università, ricorda Manfredi, ed “ecco perché – dichiara – stiamo pensando di introdurre misure di sostegno economico per gli studenti”.

