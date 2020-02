Momento Favoloso a Live – Non la D’Urso: dura lite con Nuzzi e nuove rivelazioni sul Prati-gate | video Mediaset

Momento Luigi Favoloso a Live – Non è la D’Urso. Nella puntata di domenica 16 febbraio 2020, l’ex fidanzato di Nina Moric e il giornalista Gianluigi Nuzzi sono stati protagonisti di una dura lite in studio. Il conduttore di Quarto Grado, inoltre, ha anche fatto nuove ed inaspettate rivelazioni sul Prati-gate (la storia del finto Mark Caltagirone) e rimproverato l’ex gieffino per aver indossato una mascherina. Ecco il video da Mediaset Play, anche completo della docufiction mostrata in trasmissione.

continua a leggere sul sito di riferimento