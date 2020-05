Monaldi, chiuso reparto di rianimazione Covid-19. L’annuncio

Rispetto e grande lavoro: la Regione Campania si è contraddistinta particolarmente nella lotta contro il Covid-19. Un territorio pronto a reagire e a far sì che i contagi non distruggessero gran parte della popolazione. Oggi è una giornata felice, perché il Monaldi ha chiuso il reparto di rianimazioni Covid-19.

L’annuncio è arrivato oggi tramite la pagina Facebook Cardiologia Oggi. Gioia e soddisfazione per il grande lavoro che è stato fatto. Antonio Sannino, infermiere in Cardiologia presso AORN dei Colli – Ospedale Monaldi, ha parlato così: “È stata un’esperienza che difficilmente dimenticheremo e che rimarrà indelebile nella nostra mente”.

“Oggi siamo felici di poter condividere una prima, timidissima notizia positiva relativa a questa Fase2. É stato chiuso il reparto Rianimazione Covid-1 dell’ Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi di Napoli.

L’emergenza non è terminata e moltissimi reparti in tutta Italia vivono ancora situazioni delicatissime. Dobbiamo quindi, essere responsabili e sostenere tutti gli operatori sanitari che ancora combattono contro il Covid-19. Nel frattempo la gioia di questi ragazzi, dopo le fatiche indicibili degli ultimi giorni, ci emoziona sinceramente e siamo certi sarà lo stesso anche per voi”.