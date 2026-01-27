Monda al Centro Studi Americani: “Non potevo che parlare di libertà”

“Per festeggiare i 250 anni dell’indipendenza americana”

Roma, 27 gen. (askanews) – Il Centro Studi Americani ha inaugurato un ciclo di eventi dedicato ai 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America.Ospite del primo appuntamento Antonio Monda, scrittore, regista e docente alla New York University, che ha condotto un viaggio attraverso le immagini del cinema mondiale sull’idea di libertà: “Non potevo che parlare di libertà per festeggiare i 250 anni dell’indipendenza americana” afferma.Si è esplorato questo concetto in ogni sua forma: libertà rispetto alla schiavitù e ai sistemi oppressivi, fino al paradosso della libertà dalle convenzioni che condizionano la nostra personalità.Un’analisi profonda incentrata sulla cultura americana, la “Land of the free”, vista attraverso la lente del grande schermo.